Sono previsti solo sei concerti in Italia questa estate Ben Harper, uno dei principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, questa sera sarà sul palco di Piazza del Popolo di Fermo e l’attesa è già alle stelle. Un concerto unico, aperto a 3 mila persone, forse qualche fortunato riuscirà ancora ad accaparrarsi gli ultimi biglietti a disposizione per quello che si preannuncia come un evento vero. Ben Harper lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Che show in Piazza del Popolo . Oggi c’è Ben Harper in concerto

