Arte e solidarietà in mostra a Coreglia

Una esposizione d’arte assolutamente da visitare e godere in ogni suo dettaglio, quella presentata dal comune di Coreglia Antelminelli, curata dall’artista Gianfalco Masini nelle sale del Palazzo Il Forte e inaugurata sabato scorso, alla presenza di istituzioni e di molti cittadini appassionati di pittura contemporanea e di grandi Maestri della storia dell’arte. "Questo loro non l’hanno fatto, loro sì", è la denominazione prescelta per questa esposizione che racconta la storia di 28 artisti sollecitati a ispirarsi a importanti nomi dell’Arte per creare nuove opere illuminate da prospettive inedite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

