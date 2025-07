Dopo 55 anni preparo il mio ultimo arrosto

Via Vittorio Veneto perderà presto un suo simbolo: la rosticceria "La Griglia" chiude dopo oltre cinquantacinque anni di attività . Antonio Del Palma, 81 anni, è stato il cuore e l’anima di quel locale dal 1968, insieme alla moglie Rina. "L’ho aperta quando avevo 24 anni, sempre in società fino all’88, poi ho proseguito da solo. Ora però voglio riposarmi", racconta. "La Griglia" è cresciuta con Arezzo, diventando ristorante e punto di riferimento per intere generazioni. "Quando ho iniziato, eravamo in due. Oggi lavoro con mia moglie e due dipendenti che valgono per otto. Ma dopo tanti anni è tempo di lasciare". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dopo 55 anni preparo il mio ultimo arrosto"

In questa notizia si parla di: anni - preparo - arrosto - griglia

"Vi aiuto io, preparo i compiti", poi gli abusi sessuali: prof condannato a 3 anni - Tre anni di reclusione, interdizione dai pubblici uffici e divieto di avvicinare minorenni. È questa la condanna inflitta al professore trentaquattrenne di Brindisi accusato di aver abusato sessualmente di due alunne ad Asti, una di 16 e l’altra di 15 anni, durante l'anno scolastico 2023-2024.

Zangolate a regola d’arte, pronte per finire sulla tua griglia o in padella. Le nostre bistecche non sono semplici fette di carne: sono il risultato di una selezione attenta, di frollatura precisa e della lavorazione artigianale che da sempre ci distingue. Guarda il Vai su Facebook

Dopo 55 anni preparo il mio ultimo arrosto.

"Dopo 55 anni preparo il mio ultimo arrosto" - Chiude in via Veneto "La Griglia", una storica rosticceria. Come scrive lanazione.it

Arrosto di Petto di Pollo alla Griglia o al Forno (con la Pelle) - Gluten free Alimenti a rischio Negli ultimi anni, l’attenzione all’alimentazione e alle intolleranze alimentari è cresciuta notevolmente. Scrive msn.com