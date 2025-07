Night & blues al chiostro Dai Queen a Bob Marley Emozioni a Santo Spirito

Otto serate di metà luglio tra musica live e buona cucina al chiostro di Santa Maria della Consolazione. Tutto pronto per la ventitreesima edizione di ‘ Chiostro Live by Night & Blues ’. Si tratta di una rassegna musicale organizzata dal Rione Santo Spirito, con il patrocinio del Comune, per due fine settimana da domani a domenica e dal 24 al 27 luglio, in via Mortara 98. Il programma è stato presentato ieri in municipio dall’assessore al Turismo Matteo Fornasini, dal presidente del Rione Santo Spirito Matteo Cristofori, dal presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti e dal segretario di Avis comunale e presidente onorario del Rione Santo Spirito Gabriele Mantovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Night & blues al chiostro. Dai Queen a Bob Marley. Emozioni a Santo Spirito

In questa notizia si parla di: santo - chiostro - spirito - night

18 maggio, a Firenze un viaggio nella memoria nel chiostro del convento di Santo Spirito - Firenze, 18 maggio 2025 – Per certi versi questo mese di maggio dal clima ballerino, con piogge sparse e folate di vento, ricorda un po' novembre.

CHIOSTRO LIVE 2025 by night&blues STIAMO PER TORNARE Dal 17 al 20 luglio e dal 24 al 27 luglio Due imperdibili weekend nel chiostro più musicale di Ferrara! Via Mortara 98 Segui le pagine social Facebook e Instagram del Rione Santo Sp Vai su Facebook

Night & blues al chiostro. Dai Queen a Bob Marley. Emozioni a Santo Spirito; 'Chiostro Live 2025 by Night & Blues', otto serate fra tributi e cover al Rione; “Chiostro Live 2025”: torna l’appuntamento con “Night & Blues”.

Note e sapori per otto serate ‘Night and blues’ nel chiostro - Note e sapori per otto serate ‘Night and blues’ nel chiostro Torna a Santa Maria della Consolazione (via Mortara) la manifestazione. Segnala ilrestodelcarlino.it

Firenze, nel chiostro di Santo Spirito va in scena l’opera di Sant ... - Firenze, nel chiostro di Santo Spirito va in scena l’opera di Sant’Agostino La sera 30 agosto letture drammatizzate con la Compagnia delle Seggiole, e a settembre a Villa Bardini lo ... Secondo lanazione.it