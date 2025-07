Linee telefoniche in tilt Lettera al prefetto e all’assessore regionale

Disservizi alle linee telefoniche in collina e in montagna: l’amministrazione comunale si appella al Prefetto Giusi Scaduto e all’assessore regionale alla connettività e ai rapporti con gli enti locali. A parlare, tramite una lettera loro indirizzata, è l’assessore alla pianificazione territoriale Iacopo Menchetti, facendosi portatore del "risentimento e la rabbia di molti concittadini alle prese con irrisolti problemi di servizio con le reti di comunicazione telefonica e di banda ultra larga. Sono ormai ricorrenti – racconta l’assessore - le interruzioni di servizio che isolano intere frazioni, procurando disservizi ingentissimi a famiglie, uffici pubblici e aziende impossibilitate a operare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Linee telefoniche in tilt. Lettera al prefetto e all’assessore regionale

In questa notizia si parla di: assessore - linee - telefoniche - lettera

Aggiornamento #SPAL Comunicazione del Sindaco Alan Fabbri e dell’Assessore allo Sport Francesco Carità È arrivata questa mattina, firmata dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, la lettera ufficiale che ci autorizza ad attivare la procedura per l’iscri Vai su Facebook

Linee telefoniche in tilt. Lettera al prefetto e all’assessore regionale; Ferrara e Febo invitano l'assessore D'Annuntiis a Chieti per un confronto sul progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; Pfas, una mamma di Spinetta all'assessore Riboldi: Ci restituisca dignità e futuro, soprattutto ai bambini.

Linee telefoniche in tilt. Lettera al prefetto e all’assessore regionale - In passato altri hanno fatto decadere diritti di servitù ma adesso alziamo la voce". Segnala lanazione.it

Linee in tilt: "Il Comune non ha colpe" - la Nazione - L'assessore Minetti smentisce le accuse dell'opposizione, affermando che il Comune non ha responsabilità nell'interruzione della linea telefonica a Levigliani. Secondo lanazione.it