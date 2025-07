Marconi 10 anni di Borsa

Dieci anni in Borsa per l’ Aeroporto di Bologna, che lunedì ha festeggiato l’anniversario della quotazione tracciando un bilancio dei risultati raggiunti. Era il 14 luglio del 2025, quando in Piazza Affari suonò la campanella che sanciva l’inizio delle contrattazioni del titolo del Marconi, quotato nel segmento Star: da allora (fino alla fine del 2024) il traffico passeggeri è cresciuto del 56%, il margine operativo lordo è più che raddoppiato (+120%), il risultato ha avuto una progressione ancora più marcata (+240%). La crescita in termini di traffico e risultati economici è stata accompagnata da una accelerazione degli investimenti: 222 milioni tra il 2015 e il 2024, 82 dei quali spesi nel periodo pre-Covid, dal 2025 al 2029, 62 milioni dal 2020 al 2022, 198,5 milioni previsti tra 2023 e 2026 (120 milioni solo tra 2025 e 2026). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marconi, 10 anni di Borsa

