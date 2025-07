Un secondo caso confermato di infezione da virus Dengue è stato segnalato a Budrio. Si tratta di un uomo che ha manifestato i primi sintomi – febbre e rash cutaneo – il 7 luglio, in concomitanza con il primo caso già comunicato. I due episodi, tuttavia, non sono correlati: i pazienti risiedono in zone differenti e distanti del territorio comunale e non presentano alcun legame epidemiologico. Il paziente, clinicamente stabile, è stato preso in carico dal Dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Bologna: attualmente si trova al proprio domicilio come il precedente caso, e non necessita di ricovero ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Secondo caso di Dengue. Il paziente è in cura a casa