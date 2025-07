Roberto Pieroni è il presidente del Rotary club Alto Fermano Sibillini

Roberto Pieroni è il nuovo presidente del Rotary club Alto Fermano Sibillini. Prende il posto dell’imprenditore Ferdinando Moretti, che ha guidato il sodalizio per un anno. Il passaggio del martelletto è stato celebrato, in presenza di autorità civili e politiche, nella suggestiva cornice del chiostro ‘Da Zenà ’ a Servigliano. Sessantadue anni, coniugato con la signora Roberta e papà di Ludovica, Pieroni è laureato in Economia e commercio e attualmente è responsabile imprese dell’area centro Adriatico di Banca Desio e della Brianza. Il nuovo Consiglio direttivo per il 2025-26 è quindi composto da Roberto Pieroni (presidente), Maria Luisa Savini (vice presidente), Roberto Ilari (segretario), Marco Montani (tesoriere), Emanuele Intorbida (prefetto), Paolo Bracalente, Enrico Biondi, Gianluca Corradini, Giuseppe Di Tuoro, Filippo Gironacci, Ferdinando Moretti, Tommaso Pede (consiglieri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

