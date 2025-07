LIVE Bronzetti-Vekic Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA | inizia la caccia ad un nuovo trofeo a Bari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA ) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare! Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC. Destino interessante quello riservato alla croata, visto che oggi avrebbe dovuto, secondo i piani iniziali del torneo, affrontare proprio la rivale che l’aveva sconfitta in quell’epica semifinale sull’erba più prestigiosa del mondo al tie-break decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

