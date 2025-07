Piadiniamo come una volta La ricetta romagnola dei chioschi più prestigiosi

A Savignano sul Rubicone da venerdì a domenica torna ‘ Piadiniamo ’, tre serate nel centro storico cittadino per la più grande sagra della piadina in Romagna. Al centro un percorso di degustazione con proposte dai migliori chioschi del territorio, e un programma di incontri, mostre, spettacoli dal vivo e musica. Una vera e propria festa dedicata al pane di Romagna, che nella sua semplicità è ben rappresentato dal dottor Franco Berrino che venerdì 18 luglio alle 21 al Cinema Teatro Moderno aprirà Piadiniamo 2025 e parlerà della riscoperta dei grani antichi. Tra le novità in programma la ‘Maraffa in piazza’, torneo di marafone, venerdì sera lungo corso Perticari, con premi e girone dei perdenti con iscrizioni entro domani sera: tel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

