collega aggredita licenziato frontaliere

Dopo la brutale aggressione avvenuta sul luogo di lavoro qualche giorno fa, l’operaia di 62 anni ha sporto denuncia alla Gendarmeria. E il suo aggressore, un collega di lavoro, è stato licenziato. Lo fa sapere la Confederazione democratica lavoratori sammarinesi che aveva reso nota la vicenda avvenuta giovedì della scorsa settimana. "L’operaia – spiegano dal sindacato – Ha ripercorso quanto avvenuto la mattina del 10 luglio quando, dopo essersi rivolta al collega, l’uomo ha prima inveito contro di lei per poi avvicinarsi e stringerle le mani attorno al collo. In quel momento erano presenti altri colleghi sul posto di lavoro e due di loro sono intervenuti per fermarlo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

