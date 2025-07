Anche l’onorevole Michela Vittoria Brambilla ha preso a cuore il caso di Ofelia, la bassottina di 12 anni presa a calci e ridotta in fin di vita dal proprio padrone nel centro di Figline. Sta meglio, ma le lesioni riportate sono gravissime; la prognosi non è ancora stata sciolta. L’uomo è stato denunciato e andrà a processo anche per effetto della nuova cosiddetta ’Legge Brambilla’, presentata dalla parlamentare. "Con questa normativa – dice anche dell’Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente) - è finito il tempo dell’impunità : il colpevole colto in flagranza di reato è stato identificato e verrà processato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Migliora la bassottina picchiata : "Nuova legge, subito il processo"