le opere dei ragazzi fragili apre la bottega sociale

Ragazzi fragili che diventano abili ceramisti, si mettono a produrre ceramiche, quindi aprono una bottega per vendere le loro creazioni. È quanto è successo a San Donato in Poggio dove l'associazione 'Le Tre e un Quarto' di Barberino Tavarnelle ha dato vita all'iniziativa che coinvolge tutto il territorio. L'associazione, presieduta da Candida Vettori, è nata con lo scopo di svolgere attività di utilità sociale in favore di giovani con disabilità cognitive, sensoriali e autismo. È dalle loro mani che prendono forma vasi, porta oggetti, ciotole, piatti, contenitori per la casa, accessori di ogni genere.

