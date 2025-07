Si è svolto nella chiesa di Pieve San Lorenzo, in Comune di Minucciano, il funerale di Derio Pierotti, conosciuto da tutti come Alberto, 74 anni, consigliere comunale di maggioranza del Comune di Minucciano, alla terza legislatura, deceduto prematuramente dopo lunga e inesorabile malattia. Per molti anni aveva svolto il lavoro alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato come macchinista. Lascia la moglie Antonella, le sorelle, la suocera, il cognato, i nipoti e tutti gli altri parenti e i tanti amici e conoscenti che lo hanno sempre apprezzato per il suo impegno nel sociale. Da molti anni era componente dell’ Associazione Alpini e volontario attivo della Fraternita di Misericordia di Piazza al Serchio–Giuncugnano, che ha partecipato ufficialmente al lutto della famiglia Pierotti con un manifesto funebre, come pure l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La scomparsa del consigliere. Derio Pierotti