Benevento altra soddisfazione dal settore giovanile | Daniele Petrone convocato con la Nazionale U16

Tempo di lettura: < 1 minutoSi tinge di azzurro ilgiallorosso dopo la convocazione diper il doppio impegno in Belgio con l’Italia Under 16 in programma il 19 e il 22 febbraio presso il Proximus Basecamp della Royal Belgian Football Association a Tubize. Il classe 2009 attualmente milita con l’Under 16 delallenata da mister Fusaro e sta risultando uno dei profili più interessanti della cantera della Strega. Il giovane attaccante aveva già indossato la maglia azzurra al torneo dei gironi che si è svolto dal 24 al 26 gennaio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. In quell’occasioneha saputo guadagnarsi la stima del tecnico federale Marco Scarpa, allenatore dellaUnder 16, tanto da spingerlo a convocarlo per questa doppia amichevole contro il Belgio.