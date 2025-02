Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 12 febbraio: Gennaro Gattuso ed altre ricorrenze

Leggi su Glieroidelcalcio.com

12edQuattordici giorni fa abbiamo parlato anche del trentennale dall’assassinio di Vincenzo Claudio Spagnolo. Era la prima giornata di ritorno e si decise di sospendere il calcio per una settimana. Si tornò così in campo il 12, con le squadre che entrarono in campo con la maglia del team avversario. Ci fu inoltre un ‘appello’ dei capitani. In Roma-Inter il grande protagonista fu Abel Balbo: dalla riapertura delle frontiere, nessuno straniero in maglia giallorossa era ancora riuscito a realizzare tre reti in un match di Serie A. Nella storia nerazzurra quella partita è ricordata come l’ultima della presidenza di Ernesto Pellegrini, considerato che sei giorni più tardi la Beneamata venne acquistata da Massimo Moratti. In Bologna-Milan del 122000metteva a segno la prima rete nel massimo campionato e con la maglia rossonera, mentre Klas Ingesson realizzava l’ultimo gol con la casacca felsinea.