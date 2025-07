bagnino salva bimba di 8 anni era su una tavola oltre le boe

Bagnino salvataggio: un gesto di coraggio e attenzione che fa la differenza. In una calda giornata di luglio a Marina di Massa, un eroe silenzioso si è distinto, garantendo la sicurezza di una bambina di otto anni in pericolo. Con prontezza e determinazione, Domenico Tarantino ha trasformato un potenziale dramma in un lieto fine. La sua azione ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere vigili anche nei momenti più apparentemente tranquilli, perché ogni secondo conta.

Marina di Massa, 5 luglio 2025 – Sul litorale apuano, sotto un cielo terso e un mare che sembrava calmo solo in apparenza, una bambina di circa otto anni stava per essere inghiottita dalla corrente, sola su una tavola oltre la linea delle boe, troppo lontana dalla riva, troppo piccola per salvarsi da sola. Sembrava un attimo come tanti in spiaggia, uno di quelli che sfuggono all’occhio distratto. Ma non a quello di Domenico Tarantino, storico bagnino di Marina di Massa, in servizio presso lo stabilimento Bar Vittoria. Bagnino d’esperienza, occhi sempre incollati al mare e binocolo a portata di mano, ha intercettato quella presenza fuori posto in mezzo all’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it