Matheus Cunha ha dato il numero di camicia del Manchester United che fornisce indizio sul futuro di un’altra stella

Il misterioso gesto di Matheus Cunha, che ha scelto il numero 10 del Manchester United, accende i riflettori sul suo possibile ruolo di protagonista nel futuro del club. Un dato che non può essere ignorato, considerando la storia leggendaria di chi ha indossato questa magica maglia. Questa scelta potrebbe preludere a un nuovo capitolo di successi e grandi sfide. Ma cosa cela davvero questa decisione?

Notizia fresca giunta in redazione: Il nuovo arrivo del Manchester United Matheus Cunha è destinato a prendere possesso di uno dei numeri più ambiti del club. Il n. 10 è stato indossato da Mark Hughes, Sir David Beckham, Teddy Sheringham, Ruud Van Nistelrooy e il leader di tutti i tempi del club Wayne Rooney da quando i numeri della squadra sono stati presentati formalmente in Premier League nel 199394 . Anche se Beckham ha rinunciato dopo una stagione, non appena il numero ancora più iconico è diventato disponibile. Quindi sembra naturale che Cunha sarebbe così desideroso di indossare il grande 1-0 sulla schiena dopo la sua mossa, specialmente avendo avuto ai lupi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com