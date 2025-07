Pesaro non solo il Frecciargento | per Roma niente regionali Da agosto si potrà raggiungere la capitale solo da Pescara o Bologna l?ira del Pd

Pesaro, città dinamica e ricca di storia, si prepara a un agosto senza treni regionali verso Roma, escluso il Frecciargento. Se state pianificando un viaggio nella Capitale, è bene considerare alternative come Pescara o Bologna. La decisione del PD di sospendere i collegamenti regionali ha sollevato molte polemiche e sconcerto tra i pendolari. Ecco perché, in questa situazione, è il momento di esplorare soluzioni pratiche e innovative per non restare a piedi.

PESARO Consiglio spassionato: se ad agosto avete previsto un salto a Roma, meglio non affidarsi ai treni. Non è solo il Frecciargento a svaporare, il che ha già scatenato gli strali del. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, non solo il Frecciargento: per Roma niente regionali. Da agosto si potrà raggiungere la capitale solo da Pescara o Bologna, l?ira del Pd

In questa notizia si parla di: pesaro - frecciargento - roma - agosto

Treno Frecciargento Pesaro-Roma soppresso per tutto agosto. Biancani protesta: «Perdita per pendolari e turismo. La Regione si attivi» Leggi qui Vai su Facebook

Treno Frecciargento Pesaro-Roma soppresso per tutto agosto. Biancani protesta: «Perdita per pendolari... Vai su X

Pesaro, non solo il Frecciargento: per Roma niente regionali. Da agosto si potrà raggiungere la capitale solo; Frecciargento soppresso per tutto il mese di agosto ed è incerto anche il suo futuro. Biancani: «Non sappiamo se la tratta diretta andata/ritorno per Roma sarà prevista anche da settembre.; Pesaro-Roma soppresso in agosto, Vitri: «Acquaroli faccia valere la filiera col Governo e lo ripristini.

Pesaro, stop al Frecciargento: sospesa in agosto la tratta Roma-Ravenna. Biancani protesta, Rfi: «Chiusa per lavori, poi riapre» - PESARO Il rischio è di rimanere isolati, e in piena estate, con i collegamento ferroviari. Come scrive msn.com

Pesaro-Roma soppresso in agosto, Vitri: «Acquaroli faccia valere la filiera col Governo e lo ripristini» - Roma diretto che passa anche per Jesi e Fabriano cancellato in agosto e dal futuro incerto. Scrive centropagina.it