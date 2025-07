Chiara Poggi la grande occasione persa | profili contaminati sulla cavigliera

Nel cuore di Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia e lasciato domande irrisolte. Chiara Poggi, vittima di un tragico delitto, porta con sé i segreti di un’indagine complessa, tra profili contaminati e oggetti che forse avrebbero potuto parlare. Ora, quei reperti silenti attendono ancora il momento di svelare la verità. La domanda è: si potrà ricostruire ciò che davvero è successo?

Garlasco (Pavia), 5 luglio 2025 – Erano su Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta al numero 8 di via Pascoli, a Garlasco. Più d’uno fu imbrattato dal suo sangue. Furono acquisiti nel corso dell’autopsia. La domanda di oggi è se quegli oggett i avrebbero potuto “parlare”. Ora non possono farlo, perché non sono nel novero dei reperti dell’incidente probatorio, a meno che qualcuno non chieda di includerli, allargandone il perimetro. Solo da uno, la cavigliera di metallo, “apparentemente priva di tracce biologiche”, che Chiara portava alla gamba destra, venne e stratto Dna: questo nella probabile ipotesi che l’assassino avesse trasportato la sua vittima dal soggiorno alla scala della cantina trascinandola per i piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Poggi, la grande occasione persa: profili contaminati sulla cavigliera

