Forlì, 5 luglio 2025 – C’è un sogno che ha segnato l’infanzia di milioni di persone nate dagli anni Novanta in poi: quello di diventare il più grande allenatore ‘Pokémon’ del mondo. Il franchise giapponese, nato nel 1996 e incentrato su creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere, vanta un’ampia gamma di videogiochi, cartoni animati, film, e gadget vari, e nel tempo sono nati tornei competitivi in cui gli allenatori virtuali possono sfidarsi tra di loro. Lo scorso 15 giugno il ventenne predappiese Federico Camporesi si è aggiudicato i prestigiosi Campionati Internazionali Nordamericani di New Orleans, in Louisiana, che riunivano 6200 partecipanti da oltre 50 paesi di tutto il mondo, divisi per età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pokémon, che passione: il predappiese Federico vince il torneo mondiale

