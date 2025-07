La bufala della Carbonara come piatto tipico israeliano.

Una bufala che fa discutere: circola da anni uno screenshot falso del sito israeliano “My Jewish Learning” che sostiene, senza fondamento, che la carbonara sia un piatto tipico israeliano preparato con “kosher guanciale”. In realtà, si tratta di un'immeritata fake news. Per chi ha fretta, basta sapere che il sito non ha mai pubblicato tale scheda e l’immagine è stata diffusa da un’errata interpretazione. La verità è sempre più gustosa!

Circola un presunto screenshot del sito israeliano “ My Jewish Learning ” che potrebbe far discutere in ambito culinario. Secondo l’immagine, il sito sosterrebbe che la carbonara sia un piatto tipico israeliano, preparato addirittura con un improbabile “kosher guanciale”. In realtà, si tratta di una bufala. Per chi ha fretta. Il sito israeliano non ha mai pubblicato una scheda del genere.. L’immagine circola dal 2017 e risulta pubblicata da un sito in lingua francese.. Su X, l’autore della bufala ha ammesso tutto.. Analisi. L’immagine viene condivisa con la seguente descrizione: La Carbonara è un piatto tipico israeliano. 🔗 Leggi su Open.online