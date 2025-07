Autodromo prima multa per il rumore

L’Autodromo di Imola si trova nuovamente al centro di polemiche, questa volta per il rumore eccessivo durante i test invernali delle monoposto di Formula 1. Le Racing Bulls e Sauber hanno superato i limiti di decibel consentiti in giornate ordinarie, portando alla prima multa del 2025 per l’impianto. Una situazione che riaccende il dibattito sulla convivenza tra passione motorsport e rispetto delle normative acustiche. L’Enzo e Dino Ferrari si prepara a affrontare questa sfida, mentre la questione si fa sempre più spinosa.

Imola, 5 luglio 2025 – Le monoposto di Formula 1, nello specifico Racing Bulls e Sauber, hanno fatto troppo rumore durante i loro ultimi test invernali a Imola. E dunque, dal momento che gli sforamenti ai limiti di decibel consentiti si sono riscontrati in giornate non in deroga alla normativa, per l’Autodromo è scattata la prima multa del 2025. È di nuovo tempo di sanzioni all’Enzo e Dino Ferrari. Il report diffuso da Arpae parla chiaro: lo scorso 23 gennaio, quando in pista c’erano Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto (Sauber), il fonometro alla Rivazza ha registrato un superamento del limite medio giornaliero e di quello orario nella fascia 10-11 (rispettivamente 70,5 e 74 decibel contro i 70 consentiti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autodromo, prima multa per il rumore

In questa notizia si parla di: autodromo - prima - multa - rumore

Autodromo, prima multa per il rumore; L'autodromo di Imola porta alla città 274 milioni, ma il Comune lo multa - FORMULA 1; Dati Arpae sull’Autodromo di Imola: le cicale sono rumorose esattamente come la Formula 1.

Rumore, l’Autodromo contesta le multe - Il Resto del Carlino - Rumore, l’Autodromo contesta le multe Minardi (Formula Imola): "In parte vanno pagate, ma su molte c’è grossa discussione". Secondo ilrestodelcarlino.it

Rumore, l’autodromo di Imola sfora due volte - Il Resto del Carlino - alla polizia locale multare la società di gestione dell’Enzo e Dino Ferrari, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it