Ex, un gesto di vendetta che sconvolge la comunità di Porto Sant’Elpidio: le immagini intime condivise online minacciano di distruggere la privacy e la reputazione di una donna già segnata da una relazione turbolenta. La vicenda mette in luce l’atroce potere della tecnologia nella gestione dei rapporti personali e l’urgenza di sensibilizzare sull’importanza del rispetto e della tutela dei dati sensibili.

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 5 luglio 2025 – Prima la storia d’amore, mesi di passione in cui i due erano concessi per gioco qualche foto e video hard, poi i primi problemi, le ruggini e infine lei che aveva deciso di troncare la storia. Sembrava ormai una parentesi chiusa definitivamente, invece la vendetta del suo ex stava per materializzarsi e lui aveva iniziato a pubblicare sulle storie social di Facebook e Istagram le foto senza veli della giovane con cui aveva avuto una relazione. Era accaduto a Porto Sant’Elpidio e l’escalation persecutoria nei confronti di una 30enne del posto era stata subito stroncata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, che avevano denunciato all’autorità giudiziaria un fermano di 42anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mette sul web le foto a luci rosse della ex

