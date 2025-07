Abusi su due sorelline di 9 e 11 anni condannato il vicino di casa

Un grave episodio scuote Bologna: un vicino di casa, già condannato in primo grado, è stato riconosciuto colpevole di aver abusato delle due sorelline di 9 e 11 anni, approfittando della loro fiducia. L’uomo, ora 52enne, vede confermata la sua responsabilità anche in appello, lasciando spazio alla speranza di giustizia e tutela per le piccole vittime. La vicenda ci ricorda l’importanza di vigilare e proteggere i più vulnerabili, affinché simili tragedie non si ripetano.

Bologna, 5 luglio 2025 – Aveva approfittato di quelle due bambine, t radendo la fiducia che i genitori avevano riposto in lui e abusando delle piccole, che all’epoca avevano solo 9 e 11 anni. Era successo in una calda giornata di giugno del 2020 e adesso per l’uomo, che oggi ha 52 anni, dopo la condanna in primo grado a tre anni e mezzo, è arrivata anche la sentenza d’Appello, che ha confermato la responsabilità dell’imputato: il giudice della seconda sezione ha stabilito una pena di due anni e sei mesi, con uno ‘sconto’ legato al riconoscimento delle attenuanti generiche. Le motivazioni sono attese in 90 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi su due sorelline di 9 e 11 anni, condannato il vicino di casa

