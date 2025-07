Mezzo secolo dopo a caccia dei vecchi amici | due tedeschi comprano una pagina per ritrovarli

Quasi cinquant'anni dopo, due amici tedeschi tornano nel cuore dell’Italia per rivivere una stagione di ricordi e amicizia. Reiner e Dirk, con un gesto che sfida il tempo, hanno deciso di acquistare un’intera pagina di giornale, sperando di ritrovare i protagonisti di un’estate indimenticabile. Un modo poetico per riaccendere le vecchie emozioni e ritrovare i loro amici italiani. Un racconto che dimostra come il passato possa vivere ancora, se si cerca abbastanza forte.

Fano, 5 luglio 2025 – Quasi cinquant’anni dopo quel giugno del 1977, Reiner e Dirk sono tornati – non fisicamente, ancora, ma con il cuore – nel luogo in cui è cominciata una delle avventure più indimenticabili della loro giovinezza: il campeggio Stella Maris di Torrette di Fano. E per ritrovare i protagonisti italiani di quella vacanza, i due amici tedeschi hanno scelto un gesto tanto romantico quanto insolito: acquistare un’intera pagina pubblicitaria sull’edizione del Resto del Carlino, con la speranza che quella voce dallo spazio bianco potesse raggiungere chi, in quel campeggio, aveva condiviso risate, bagni al mare, montaggio di tende e pasti sotto le stelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo secolo dopo a caccia dei vecchi amici: due tedeschi comprano una pagina per ritrovarli

In questa notizia si parla di: amici - tedeschi - pagina - mezzo

