Ferranti Ispra | Impianti gpl il problema nei centri abitati e il nodo della manutenzione

Roma, 5 luglio 2025 - Fabio Ferranti, dirigente Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L' esplosione di Roma ha riaperto la discussione sugli impianti a gpl nelle città. Sono delle 'bombe'? "La presenza di questi punti di rifornimento all'interno dei centri abitati è un problema. I momenti critici della gestione, sia dei punti di rifornimento ma anche delle stazioni di deposito e di stoccaggio, sono i rifornimenti delle autocisterne. In genere, in quei momenti, l'approvvigionamento di altri mezzi è vietato e sono vietate anche le attività lavorative. Poi c'è tutta la parte della gestione nei luoghi di lavoro, la pericolosità della sostanza è connessa con la possibilità di innesco, quindi tutti gli impianti elettrici devono essere omologati, ma anche tutte le membrature dei serbatoi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net