Due anime in cielo | la canzone per Sara e Lorenzo morti in un incidente disponibile su tutte le piattaforme

Dopo sette anni dal tragico incidente, la musica rinnova il ricordo di Sara e Lorenzo con "Due anime in cielo". Questa canzone, ora disponibile su tutte le piattaforme più popolari come Spotify, Apple Music e Amazon Music, diventa un modo toccante per mantenere vivo il loro ricordo. Perfetta come colonna sonora di post e storie, questa melodia continua a raccontare una storia di amore e perdita che tocca il cuore.

Ponsacco (Pisa), 5 luglio 2025 – Musica e parole continuano a raccontare la storia di Sara Cicciotto e Lorenzo Malacarne morti in un incidente stradale il 5 luglio del 2016. Un brano che da oggi si può trovare sulle più note piattaforme musicali: Spotify, Apple music, Amazon music ed è disponibile per essere utilizzata sui social come colonna sonora di post o storie. Si chiama “ Due anime in cielo ” ed è il progetto nato nei mesi successi alla scomparsa dei due ragazzi. Così dalla collaborazione tra Massimiliano Menciassi, Iacopo Giangrandi, Matteo Becuzzi, Allegra Carusi, Gianluca Gentile, Daniele Guerrazzi, Mattia Parri, Gabriele Di Sarli, Riccardo Romboli, Michael Picchi, Rosita Di Gisi e Daniela Ferretti è nata una canzone registrata nello studio di Pierpaolo Guerrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Due anime in cielo”: la canzone per Sara e Lorenzo, morti in un incidente, disponibile su tutte le piattaforme

"Due anime in cielo": la canzone per Sara e Lorenzo, morti in un incidente, disponibile su tutte le piattaforme; "Hai lasciato un vuoto enorme": il corteo per Lorenzo, giovane vita spezzata sul lavoro; Lorenzo Quinn – Anime di Venezia Souls of Venice.

