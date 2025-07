Previsioni meteo weekend con meno caldo arrivano grandine e temporali

Preparatevi a un weekend di alta tensione meteorologica! Dopo un sabato ancora caratterizzato da temperature elevate, domenica e lunedì porteranno un cambio di scenario: arrivo di grandine e temporali, accompagnati da un calo delle temperature in linea con le medie stagionali. È il momento di mettere in salvo gli ombrelli e prepararsi a such a brusco mutamento del tempo.

Dopo un sabato ancora con temperature elevate, tra domenica e lunedì è previsto un cambiamento che porterà anche un clima più fresco, in linea con le medie del periodo. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali

In questa notizia si parla di: previsioni - meteo - meno - caldo

Previsioni meteo: weekend discreto con clima mite, piogge e rovesci sparsi - Nel weekend, ci attende un clima discreto e mite, con possibilità di piogge e rovesci sparsi. Secondo le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.

? LE PREVISIONI METEO DI TERRITORIO E SVILUPPO PER DOMANI GIOVEDÌ 3 LUGLIO ? ? ALLERTA CALDO : Prestare ancora attenzione per caldo intenso, sarà meno forte ma più umido Vai su Facebook

Dal Weekend forti temporali e meno caldo » #meteo su Vai su X

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali; Caldo, bollino rosso in 20 città. Temporali nel weekend. Anche i Balcani nella morsa del caldo; Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend: ecco dove. Le previsioni.

Previsioni meteo, weekend con meno caldo, arrivano grandine e temporali - Dopo un sabato ancora con temperature elevate, tra domenica e lunedì è previsto un cambiamento che porterà anche un clima più fresco, in linea con le medie ... Segnala repubblica.it

Meteo, in arrivo grandine e bombe d’acqua nel weekend: ecco dove. Le previsioni - Il weekend porta con sé temporali, grandine e un generale cambio termico specialmente al Nord. Da tg24.sky.it