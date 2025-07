Xanitalia Signoretti ha venduto | È in buone mani sono tranquillo Iniziai 41 anni fa in un garage

Dopo 41 anni di passione e dedizione, Franco Signoretti ha deciso di vendere Xanitalia, un’azienda nata in un garage a Pesaro. La sua scelta, dettata dalla voglia di garantire un futuro stabile, ha portato alla cessione del 100% delle quote a Alfa Parf di Bergamo. È un nuovo capitolo per questa icona italiana, affidata a una realtà potente e promettente, perché il vero valore di Xanitalia rimane nelle mani di chi crede nel suo potenziale.

Pesaro, 5 luglio 2025 – "Ad un fondo di investimenti non avrei mai venduto perché non avrei avuto certezze sul futuro dell'azienda e del personale. E ne ho avuti tanti di fondi che bussavano alla porta". Parole di Franco Signoretti, dall'altra sera ex titolare di Xanitalia. Perché dopo mesi di trattative con diversi 'stop', ha ceduto il centro per cento delle quote alla società Alfa Parf di Bergamo. Un suo cliente. Una società con 500 milioni di fatturato, 2500 dipendenti, in mano ad una famiglia Roberto Franchina che ha un socio di minoranza, Attilio Brambilla. Ieri mattina i nuovi proprietari erano in fabbrica ed hanno incontrato i dipendenti "e devo dire che c'era molta commozione – continua Signoretti –.