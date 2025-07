Donna scomparsa con i figli primi avvistamenti a Torino | continuano le ricerche

La scomparsa di Loredana Elena Chimu e dei suoi due bambini ha scosso tutta la comunità di Livorno, con primi avvistamenti a Torino che alimentano speranze e interrogativi. Le ricerche, incessanti e coordinate, proseguono per ritrovare questa famiglia in pericolo, mentre il timore cresce tra amici e familiari. Una vicenda che tiene con il fiato sospeso l’intero paese, nel tentativo di fare luce su un mistero ancora avvolto nell’incertezza.

Livorno, 5 luglio 2025 – Continuano le ricerche di Loredana Elena Chimu, 41 anni, di origine romena, e dei suoi due bimbi di 2 e 9 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 28 giugno. La donna, residente a Livorno, ha fatto sparire le sue tracce, creando non poca preoccupazione e apprensione nei due padri dei rispettivi figli, che si sono rivolti alle forze dell’ordine per denunciarne la scomparsa. Entrambi i papà sono di Livorno. L’ultimo luogo in cui emerge una traccia è Lanzo Torinese, in Piemonte, dove il cellulare della donna è stato agganciato dalla cella telefonica. E proprio dal Piemonte sono arrivate a La Nazione alcune segnalazioni di avvistamento della donna con i due bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it