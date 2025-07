Rebus proventi del turismo Bonino chiede chiarezza sulla tassa di soggiorno

Nel cuore di Lucca, la trasparenza sui proventi del turismo diventa protagonista di un dibattito acceso. Bonino chiede chiarezza sulla tassa di soggiorno, evidenziando l’importanza di usare i fondi raccolti per valorizzare il settore e migliorare l’esperienza dei visitatori. Ma qual è davvero la relazione tra quanto si versa e come viene destinato? La risposta potrebbe cambiare il modo in cui il turismo viene gestito nella città .

Lucca, 5 luglio 2025 – Il tema non è nuovo e questo aspetto non invita certo alla pazienza. Il focus è: quanta relazione diretta c’è, e quanta trasparenza, tra il gettito della tassa di soggiorno versata dai turisti alle strutture ricettive e l’effettivo impiego di questi proventi nel settore? In questi giorni le strutture ricettive di Lucca stanno conteggiando le somme dovute al Comune per la tassa di soggiorno e relative al secondo trimestre del 2025, ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno. A tale proposito il presidente provinciale di Federalberghi Pietro Bonino intende esprimere alcune considerazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rebus proventi del turismo, Bonino chiede chiarezza sulla tassa di soggiorno

