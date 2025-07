Prevenire le cadute | ecco come individuando i pazienti over 65 a rischio

Prevenire le cadute negli anziani è possibile e fondamentale per preservare la loro autonomia e qualità di vita. Attraverso uno studio innovativo condotto dall’Università di Bologna in collaborazione con l’Ausl Romagna, i professionisti stanno individuando i pazienti over 65 più a rischio, affinché si possano adottare strategie preventive efficaci. Scopri come questa ricerca sta cambiando il futuro della cura agli anziani e quali sono i passi da compiere per proteggere le persone più fragili.

Ravenna, 5 luglio 2025 – Cadere a terra e finire a letto per settimane. Un’esperienza che talvolta segna un prima e un dopo nella vita di un anziano, che fatica a recuperare mobilità e vitalità. Da qui nasce lo studio che vede collaborare l’Università di Bologna e l’Ausl Romagna, con promotori Marco Domenicali, primario di Medicina interna 1 con indirizzo invecchiamento e fragilità all’ospedale di Ravenna, e Alessandro Silvani, professore associato del dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Università di Bologna. L’obiettivo è individuare il rischio di caduta dei singoli pazienti e prevenire l’episodio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Prevenire le cadute: ecco come individuando i pazienti over 65 a rischio

In questa notizia si parla di: prevenire - cadute - ecco - individuando

Prevenire il rischio di cadute nei movimenti quotidiani, due appuntamenti a cui non mancare - Prevenire il rischio di cadute nei movimenti quotidiani è fondamentale per mantenere autonomia e qualità di vita.

Prevenire le cadute: ecco come individuando i pazienti over 65 a rischio.

La perdita di massa muscolare si può prevenire e rallentare: ecco come - La sarcopenia, la progressiva perdita di massa e tono muscolare, è una diretta conseguenza dell'invecchiamento e pone gli anziani a un elevato rischio di cadute e decesso. Scrive repubblica.it

Nonni, prevenire il rischio di cadute - MSN - Questi i principali fattori di rischio delle fratture da fragilità che, inevitabilmente ... Si legge su msn.com