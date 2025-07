Maremma giornata infernale | 4 incendi fiamme anche vicino alle case

Una giornata infernale in Maremma segnata da quattro incendi che hanno minacciato le case e devastato il territorio. Le alte temperature e la siccità hanno alimentato le fiamme, rendendo difficile il controllo della situazione. La nostra regione si trova ad affrontare una sfida cruciale per la sicurezza e l’ambiente, con l’intervento immediato delle autorità che si sta mobilitando per domare questo disastro.

Grosseto, 5 luglio 2025 – Giornata complicata in Maremma a causa di diversi incendi che si sono sviluppati in provincia. Le altissime temperature di queste ore, infatti, favoriscono gli incendi. Le prime fiamme si sono sviluppate a Castiglione, nel primo pomeriggio di ieri, nella zona tra via del Poggetto e località Mattea. Dalla prima ricostruzione, il fuoco sarebbe partito da un campo incolto per poi propagarsi velocemente verso il bosco. Nella zona si trovano anche delle abitazioni. Sul posto hanno operato le squadre antincendio dei Vigili del fuoco e della Vab, oltre ai Carabinieri forestale con una pattuglia da Grosseto e una da Paganico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maremma, giornata infernale: 4 incendi, fiamme anche vicino alle case

In questa notizia si parla di: incendi - maremma - fiamme - giornata

Incendio in località Filetta: coinvolti oliveti, vigneti e area boscata ? Nel corso della giornata odierna, un incendio si è sviluppato in località Filetta, nel territorio comunale di Pitigliano, interessando una superficie di circa 2 ettari. Le fiamme, alimentate dal ve Vai su Facebook

Maremma, giornata infernale: 4 incendi, fiamme anche vicino alle case; Incendio in zona industriale: a fuoco sterpaglie, le fiamme arrivano alla linea ferroviaria; Toscana, le fiamme attanagliano la regione: sette incendi in un solo giorno. Gli interventi e la mappa di rischio.

Incendio in zona industriale: a fuoco sterpaglie, le fiamme arrivano alla linea ferroviaria - FOLLONICA – Giornata complicata in Maremma a causa di diversi incendi che si sono sviluppati in provincia. Si legge su msn.com

Roma-Pisa, treni in tilt: scoppia un incendio vicino ai binari e viene sospesa la circolazione - Treni in tilt sul litorale tirrenico, fra Roma e Pisa, a causa di alcuni incendi che stanno interessando la zona fra Follonica e Montepescali, nella Maremma ... Si legge su fanpage.it