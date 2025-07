Happiness ex amministratori sotto inchiesta per bancarotta

Un’ombra si abbatte sul mondo di Happiness, il noto marchio di successo. L’ex amministratore Yuri Scarpellini e l’ex moglie Manuela Mussoni sono sotto inchiesta per bancarotta fraudolenta, una vicenda che mette in discussione il sogno imprenditoriale alla base di questa realtà. Un’indagine che cerca di fare luce su un possibile caso di fallimento doloso e di ingegnosità finanziaria. La verità, ora, aspetta di emergere.

Rimini, 5 luglio 2025 – Un'inchiesta alla ricerca della felicità. È quella che è finita nei giorni scorsi, come risulta da un avviso di conclusione indagini del pm di Rimini Luca Bertuzzi, a carico dell'imprenditore santarcangiolese Yuri Scarpellini – il creativo patron del marchio 'Happiness' – e della ex moglie Manuela Mussoni, in vista della richiesta di processo per una serie di cinque imputazioni, riconducibili alla presunta bancarotta fraudolenta connessa al fallimento della società di cui gli ex coniugi erano co-amministratori. Gli orologi dell'inchiesta vanno riavvolti al febbraio del 2020, a quando insomma il tribunale di Rimini dichiarò fallita la 'Piccoli e Grandi Srl', la società amministrata dai due indagati che produceva il famoso marchio di moda riminese 'Happiness', lanciato proprio dall' imprenditore e creativo 62enne Yuri Scarpellini, difeso di fiducia dall'avvocato Umberto De Gregorio.

