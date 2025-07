Ex hotel nel mirino | incursioni al Palladio bivacchi all’interno

Montecatini Terme si trova nuovamente al centro di un inquietante mistero: l’hotel Palladio, precedentemente sgomberato, sembra essere stato nuovamente preso di mira dagli incursionisti. Le segnalazioni dei residenti, preoccupati per strani movimenti e bivacchi all’interno della struttura, hanno spinto Marco Lucarelli dell’associazione Controllo di Vicinato a intervenire. La domanda che tutti si pongono è: chi si nasconde dietro questo enigma?

Montecatini Terme, 5 luglio 2025 – Violato da abusivi ancora da identificare l’hotel Palladio di via Volturno. La struttura era stata definitivamente sgomberata e chiusa alcune settimane fa. A segnalare alcune strane presenze sono stati i residenti che, preoccupati da un sospetto andirivieni, hanno chiesto a Marco Lucarelli dell’associazione Controllo di Vicinato di dar loro una mano per segnalare in via ufficiale la situazione. L’amministrazione comunale di Montecatini ha prontamente inviato alcune pattuglie sul posto. “È stato effettuato un sopralluogo della Polizia Municipale nella mattinata di venerdi – spiega il sindaco Claudio Del Rosso –: gli agenti hanno effettivamente riscontrato diverse finestre aperte ai primi piani ed una entrata sul retro divelta. 🔗 Leggi su Lanazione.it