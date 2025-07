Bucchioni | Scambio Inter-Juventus? Una suggestione da fantamercato che…

Il calciomercato è un mondo di sorprese e suggestioni, dove ogni voce può cambiare le sorti di una squadra. Enzo Bucchioni si sofferma sull’ultima stagione dell’Inter, offrendo uno sguardo critico e lucido, ma è la proposta di scambio tra Thuram e Vlahovic che accende le fantasie dei tifosi. Una mossa complicata, sì, ma nel calcio tutto è possibile: il mercato può sorprendere ancora di più di quanto immaginiamo.

Enzo Bucchioni tira una linea sull’ultima stagione dell’Inter, esprimendo il proprio giudizio. Poi espone un parere su una nuova suggestione di mercato che circola negli ultimi giorni legata alla Juventus. IDEA COMPLICATA – Enzo Bucchioni, intervenuto su RadioSportiva, dichiara: « Le voci di Thuram alla Juventus in uno scambio con Vlahovic? Il mercato offre delle soluzioni che sembrano impossibili a volte. A me in questo momento sembra un affare complicato, anche per un motivo molto pratico come l’ingaggio di Vlahovic, che supera i dieci milioni. Sappiamo che per l’Inter sono cifre enormi e sappiamo anche che chi prende il bosniaco prende tutto il pacco. 🔗 Leggi su Inter-news.it