È il giorno della Bobo Summer Cup Vieri esulta | Grazie siete fantastici I match di padel dalle 18,30 alla Cesanella | c?è posto per 1.300 spettatori Sfilata di vip in città

Sei pronto a vivere un weekend indimenticabile all'insegna di sport, divertimento e solidarietà? La Bobo Summer Cup, già sotto i riflettori con oltre 200 partecipanti al giorno e una cornice da sogno con 1.300 spettatori, sta portando l'entusiasmo a Senigallia. Dalle 18:30, i match di padel infiammeranno la U-power Arena sulla spiaggia della Cesanella, mentre vip e tifosi si preparano a sfilare in città. Un evento da non perdere!

SENIGALLIA È iniziata la Bobo Summer Cup, un weekend all?insegna di sport e solidarietà. Nella U-power Arena, allestita nella spiaggia libera della Cesanella, si sfideranno a. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - È il giorno della Bobo Summer Cup. Vieri esulta: «Grazie, siete fantastici». I match di padel dalle 18,30 alla Cesanella: c?è posto per 1.300 spettatori. Sfilata di vip in città

In questa notizia si parla di: bobo - summer - giorno - vieri

Calcio e divertimento in spiaggia, a Cesenatico Christian Vieri: una settimana con il 'Bobo summer camp' - Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Cesenatico con Christian Vieri e il Bobo Summer Camp! Con la fine della scuola alle porte, la stagione 2025 dei camp sportivi di Eurocamp promette divertimento, sport e amicizie che dureranno tutta la vita.

BOBO SUMMER CUP – PADEL TOUR Senigallia ? 4, 5 e 6 luglio 2025 Arriva la prima tappa dell’attesissimo Bobo Summer Cup – Padel Tour! Tre giorni di sport, energia e spettacolo nella splendida cornice della Riviera Adriatica. Tanti ospiti sp Vai su Facebook

È il giorno della Bobo Summer Cup. Vieri esulta: «Grazie, siete fantastici». I match di padel dalle 18,30 alla; A Cervia arriva il torneo di padel firmato da Bobo Vieri, una tre giorni tra sport e beneficenza; Bobo Vieri, il padel e le Marche: da Mancini all'Ancona ecco i suoi ricordi e le aspettative sulla Nazionale a.

Vieri e i suoi amici a Senigallia per la “Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” - E’ il menù per il weekend del “Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” organizzato da Christian Vieri e presentato stamane alla Rotonda sul Mare ... Da youtvrs.it

Sport e solidarietà: ecco il "Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025" voluto da Vieri - Torna l'appuntamento nelle spiagge italiane che coinvolgerà tutti gli appassionati in tre giorni di padel per gli amatori qualificati attraverso l'Italy Padel Tour nei circoli e per ex calciatori ... Secondo gazzetta.it