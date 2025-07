Una notte di fuoco a Marinella | le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata

Una notte di fuoco scuote Marinella, tra le luci delle spiagge affollate e il fermento del turismo. Le fiamme sono divampate nell’ex area espositiva abbandonata, un luogo simbolo di storia e rinascita. In piena stagione turistica, l’incendio si aggiunge alle sfide di una comunità che vive tra speranze e imprevisti. Ma cosa si nasconde dietro questa ennesima emergenza? Scopriamolo insieme.

Sarzana, 5 luglio 2025 – Un'altra notte di fuoco a Marinella. In pieno boom turistico, tra spiagge affollate e strutture ricettive a pieno ritmo per la seconda volta in poche giorni le sirene dei vigili del fuoco hanno rotto il silenzio. Le fiamme hanno aggredito lo spazio esterno della struttura nata anni fa per ospitare l'esposizione dei prodotti della Fattoria di Marinella quindi diventata successivamente un ristorante e adesso chiusa. L'aiuola confinante con il parcheggio aperto soltanto in estate per gestire l'afflusso alle spiagge l'altra notte ha preso fuoco bruciando sterpaglie e riifiuti accatastati tra i rovi.