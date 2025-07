Urbanistica il fronte contabile | si contestano altri danni erariali oltre agli oneri le monetizzazioni

Nel complesso scenario dell'urbanistica milanese, il fronte contabile si estende ben oltre gli oneri e le monetizzazioni, con nuovi danni erariali contestati. Mentre la Corte dei Conti della Lombardia si appresta a notificare ulteriori inviti a deduzioni ai dipendenti di Palazzo Marino, si prospettano cifre milionarie che potrebbero aggravare un quadro già complesso. La situazione è in evoluzione e il futuro delle operazioni immobiliari a Milano si sta scrivendo ora, con tutte le implicazioni che ciò comporta.

Milano, 5 luglio 2025 – L’importo esatto del presunto danno erariale legato alla operazioni immobiliar i è ancora in fase di q  uantificazione caso per caso  e a breve, una volta tirate le somme, l a Corte dei Conti della Lombardia notificherĂ altri inviti a fornire deduzioni, l’equivalente di una informazione di garanzia, a dipendenti di Palazzo Marino. Importi che, complessivamente, potrebbero raggiungere cifre milionarie, perchĂ© oltre al tema del mancato incasso degli oneri di urbanizzazione viene contestata, per alcuni dei progetti finiti sotto la lente, anche la monetizzazione delle aree e degli standard urbanistici, ritenuta sottostimata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica, il fronte contabile: si contestano altri danni erariali oltre agli oneri le monetizzazioni

Urbanistica, il fronte contabile: si contestano altri danni erariali oltre agli oneri le monetizzazioni.

