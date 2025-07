Aler il report del Collegio sindacale | Morosità ai peggiori livelli Regione dovrebbe rilevare gli alloggi

Il report del collegio sindacale di Aler Milano rivela una situazione critica: la morosità ha raggiunto i peggiori livelli storici, minando la stabilità finanziaria dell’ente. Con l’abolizione di alcune agevolazioni fiscali imminente, le sfide si moltiplicano, richiedendo interventi tempestivi e una strategia di medio periodo efficace. Solo così si potrà garantire la tutela degli alloggi e la sostenibilità futura dell’azienda sociale.

Milano, 5 luglio 2025 – Una morosità “tornata sui peggiori livelli del passato” e l’imminente venir meno di alcune agevolazioni fiscali espongono la già complicata gestione economica di Aler Milano a nuovi rischi. Da qui la necessità non solo di un intervento ma, soprattutto, di una strategia di medio periodo da parte della Regione. Pur non mancando riscontri positiv i, come la riduzione del debito complessivo e degli alloggi occupati abusivamente, la soluzione migliore, se solo ad oggi non fosse “fiscalmente insostenibile”, sarebbe l’acquisizione da parte della stessa Regione del patrimonio dell’edilizia pubblica, lasciando alle Aler un ruolo di mera gestione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it