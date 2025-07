Incendio a Santa Croce auto distrutte dalle fiamme | si allunga l’ombra del dolo

Nella quiete della notte, un incendio devastante ha consumato due auto nel cuore di Macerata, sollevando sospetti di dolo. Le fiamme hanno distrutto una Smart e una Fiat Bravo, lasciando dietro di sé un alone di mistero e preoccupazione. Le autorità stanno ora indagando per fare luce su un episodio che potrebbe celare ben altro dietro il fuoco: forse un atto doloso volto a seminare paura e insicurezza nella comunità .

Macerata, 5 luglio 2025 – Bruciano due auto nella notte, c'è il sospetto che dietro ci sia la mano di qualcuno. E ora sono in corso le indagini da parte della polizia per fare luce sull'accaduto. L'allarme è scattato intorno alle 3 dell'altra notte, nel parcheggio di largo Belvedere Sanzio. In fiamme, praticamente negli stessi minuti, due automobili: una Smart e una Fiat Bravo. Le due auto, intestate a due donne di mezza età che vivono in quella zona, si trovavano parcheggiate una accanto all'altra, nel piazzale davanti all'ex Manicomio. Ad un certo punto, le fiamme hanno avvolto e divorato le due automobili, riducendole a due carcasse incenerite.

