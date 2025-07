spogliarsi nel container in sciopero gli addetti alle pulizie e i barellieri

Nel cuore del caos quotidiano, tra odori pungenti e spazi angusti, si cela una realtà spesso invisibile: lo spogliatoio degli addetti alle pulizie e dei barellieri al San Giuseppe. Michele Cattaneo, arrivato nel marzo 2024, ogni giorno affronta questa piccola sfida personale per prepararsi al meglio al suo turno. È qui che inizia tutto, in un luogo che, pur essendo semplice, rappresenta il primo passo di un impegno silenzioso e fondamentale.

Empoli, 5 luglio 2025 – L'odore acre dei cenci bagnati che ristagna nell'aria, spazi così stretti da doversi muovere di lato per non urtare carrozzine e carrelli, un foglio appeso alla porta per dire che quello è lo "sgabuzzino dello sporco". Eppure è qui che Michele Cattaneo, arrivato al San Giuseppe nel marzo 2024, ogni giorno si cambia per iniziare il turno. Quello è il suo spogliatoio. "Si entra uno per volta, bussando per vedere se c'è già qualcuno dentro. Saranno appena due metri quadri: c'è il carrellino per il servizio farmacia, le scope, l'armadietto, e le carrozzine che utilizziamo per il trasporto dei pazienti".