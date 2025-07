acqua inquinata stop ai prelievi dai pozzi

Acqua contaminata, una minaccia per la salute pubblica a Civitanova Marche. Con l'inquinamento delle falde che peggiora e l'assenza di interventi risolutivi, il Comune si vede costretto a intervenire con un'ordinanza drastica: stop ai prelievi dai pozzi privati nel Basso bacino del Chienti. Un monito urgente che invita tutti alla responsabilità e alla tutela del nostro bene più prezioso. È ora di agire prima che sia troppo tardi.

Civitanova Marche, 5 luglio 2025 – Inquinamento delle falde idriche: mentre la politica non decide e la bonifica è un miraggio, il Comune deve emettere un’ordinanza per vietare l’uso delle acque prelevate dei pozzi privati che ricadono nell’area del Basso bacino del Chienti. Non potranno essere utilizzate per uso alimentare e per irrigare le coltivazioni di ortaggi e frutta destinati a persone e ad animali. Inoltre, divieto di collegamento dei pozzi con gli allacci dei fabbricati già alimentati dall’acquedotto cittadino, per evitare rischi di contaminazione. È la certificazione che nel sottosuolo cittadino scorre acqua inquinata, intrisa di prodotti cancerogeni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it