amo controlli a campione sui conti su cartacei forniti dalla dipendente

Al momento, l’attenzione si concentra sui dettagli dei conti forniti dalla dipendente coinvolta, con controlli a campione e verifiche approfondite. La scandalosa scoperta di un buco di 506mila euro ha acceso i riflettori su possibili responsabilità e comportamenti poco trasparenti. La situazione richiede un’approfondita analisi, perché ogni errore potrebbe costare caro a chi ha gestito le finanze pubbliche. La trasparenza sarà la chiave per chiarire cosa sia realmente accaduto e garantire che giustizia prevalga.

Modena, 5 luglio 2025 – "Falle nei controlli", "fare tabula rasa dei dirigenti", "chi ha sbagliato dovrà pagare senza se e senza ma". Lo scandalo aMo, con quel buco di 506mila euro (oltre 450mila sottratti attraverso bonifici e almeno altri 50mila euro circa pare prelevati o spesi tra il 2022 e il 2025 con la carta di debito in uso all'ex amministratore unico) sta diventando un vero campo di battaglia sia giudiziario che politico. Al momento sappiamo che è stata depositata una denuncia da parte di aMo contro la dipendente infedele che sarebbe, secondo l'Agenzia per la Mobilità, l'unica responsabile del maxi ammanco e per questo dovrebbe presumibilmente rispondere di truffa ai danni dello Stato.