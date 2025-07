Cassa integrazione contro il caldo stop al lavoro nelle ore a rischio

Con l'arrivo dell'estate e le temperature record, la sicurezza dei lavoratori diventa una priorità assoluta. Per proteggere la salute e prevenire rischi, il ricorso alla cassa integrazione contro il caldo si fa più attuale che mai. Quando il termometro sale oltre i limiti, le aziende possono attivare questa misura, affidandosi ai dati ufficiali per garantire un ambiente di lavoro più sicuro. È un passo importante verso la tutela dei diritti e del benessere di chi lavora.

La Spezia, 5 luglio 2025 – Attenzione al termometro. Il caldo di questi giorni ha fatto scattare il piano di emergenza e come accaduto nelle ultime due estati in presenza di temperature eccezionalmente elevate e potenzialmente rischiose per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro potrà presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo). L’analisi delle domande sarà quindi svolta dall’Inps sulla base dei dati meteo ufficiali dell’agenzia Arpal. L’accordo è stato sottoscritto in Prefettura da Capitaneria di Porto, comando provinciale dei vigili del fuoco, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Asl 5, ispettorato territoriale del lavoro, Inail, Inps, Camera di Commercio, Confindustria, Ance, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna e organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cassa integrazione contro il caldo, stop al lavoro nelle ore a rischio

