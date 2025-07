Malasanità fioccano i casi | visite e ricoveri posticipati Qui è come una lotteria

In un'epoca in cui la salute dovrebbe essere una priorità, i recenti casi di malasanità a Lodi evidenziano una criticità allarmante nel sistema sanitario locale. Tre episodi, segnalati dal Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute, svelano un malfunzionamento grave nelle procedure di presa in carico e accesso alle cure. È urgente intervenire per garantire che ogni paziente riceva tempestivamente le diagnosi e le cure di cui ha bisogno.

Lodi – Tre casi che, secondo i referenti del Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute, sono indice di un “reale malfunzionamento del servizio sanitario locale ”. Al centro, la presa in carico dei pazienti. I tre casi riguardano infatti l’accesso alla diagnosi e al ricovero, “due passaggi basici e fondamentali per la cura – spiega Andrea Viani, uno dei portavoce -, definiti sulla base dei tempi massimi di attesa che devono essere rispettati obbligatoriamente”. Recriminano anche la mancanza di attività di controllo e verifica. “Attività che spetterebbe al direttore generale dell’Asst di Lodi, Guido Grignaffini”, aggiungono i referenti del Coordinamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malasanità, fioccano i casi: visite e ricoveri posticipati. “Qui è come una lotteria”

