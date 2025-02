Spazionapoli.it - Blitz ADL a Castel Volturno: presente anche Chiavelli, le ultime di Sky

Leggi su Spazionapoli.it

Aurelio De Laurentiisoggi a sorpresa in quel di: cosa sta succedendo? Arrivano ledi Sky. Dopo il pareggio di ieri contro l’Udinese, Aurelio De Laurentiis è entrato in scena in maniera concreta. Il patron è stato protagonista di una visita aproprio questa mattina, insieme ad Andrea.Il Napoli è chiamato ad una volata importante da qui al termine della stagione, con la Champions League che resta il primo obiettivo della squadra partenopea da qui al termine della stagione.Lo stop casalingo di ieri ha frenato gli entusiasmi della piazza che fino a poco fa guardava allo Scudetto come obiettivo concreto, alimentatodalle brusche frenate di Atalanta ed Inter dellesettimane.Notizie calcio Napoli –ADL a: la situazioneCome detto e riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentiis ha fatto visita ain compagnia di Andrea, il tutto durante la sessione odierna di allenamento.