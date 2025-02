Tvplay.it - La rottura è sancita, l’Inter non lo vuole più

Un addio inevitabile quello che si concretizzerà ala fine stagione. Il club è già alla ricerca del possibile sostitutoE’ stato un calciomercato invernale decisamente più movimentato del previsto pertra cessioni e nuovi arrivi. Palacios e Buchanan hanno lasciato i nerazzurri in prestito in direzione Monza e Villarreal con l’esterno canadese sostituito da Zalewski, prelevato dalla Roma in prestito e subito mandato in campo da Inzaghi nel Derby di domenica scorsa.Lanon lopiù – Tvplay.it (Foto LaPresse)L’esterno polacco non è stato l’unico nuovo acquisto delche si è già assicurata, per la prossima stagione, il centrocampista croato Petar Sucic, preso dalla Dinamo Zagabria per 15 milioni più bonus. I nerazzurri hanno superato la concorrenza di altri top club – Borussia Dortmund in primis – che erano sulle tracce del calciatore 21enne, già nel giro della nazionale croata con la quale ha totalizzato 4 presenze nella scorsa fase a gironi di Nations League.