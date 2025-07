Incendio a Ravenna condizionatore in cortocircuito | 2 donne intossicate

Momenti di paura a Ravenna, mercoledì 2 luglio, quando un incendio in un appartamento di via Colombo Lolli ha messo in allerta il quartiere San Rocco. Due donne sono state leggermente intossicate dal fumo, mentre le fiamme sono scaturite, secondo le prime ipotesi, da un cortocircuito del condizionatore acceso per rinfrescarsi. Fortunatamente, i soccorritori sono intervenuti prontamente, evitando conseguenze più gravi e riportando la situazione sotto controllo.

Paura in un appartamento di via Colombo Lolli. Momenti di paura mercoledì 2 luglio a Ravenna, intorno alle 12:00, quando un incendio è divampato in un’abitazione situata in via Colombo Lolli, nel quartiere San Rocco. Due donne sono rimaste leggermente intossicate a causa del denso fumo generato dal rogo. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state provocate da un cortocircuito al condizionatore, acceso poco prima per rinfrescare l’ambiente. L’apparecchio avrebbe preso fuoco, sprigionando un denso fumo che ha invaso rapidamente l’appartamento. L’allarme è stato lanciato da un vicino di casa e da un passante che, vedendo uscire fiamme e fumo dalle finestre, hanno chiamato immediatamente i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Incendio a Ravenna, condizionatore in cortocircuito: 2 donne intossicate

